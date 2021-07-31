Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi
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Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarası Brady Ellison'u 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa ile karşı karşıya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde milli okçu Mete Gazoz, yarı finale yükseldi. Gazoz,Brady Ellison karşısında zafer kazandı.

Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi

EN ZORUNU ELEDİ

Mete Gazoz'un elediği Ellison, dünya 1 numarası. Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyordu.

Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi

RAKİP JAPON

Mete Gazoz'un yarı final karşılaşması saat 10.00'da başlayacak. Mete, Japon Takaharu Furukawa ile karşı karşıya gelecek.

Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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