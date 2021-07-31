Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi
Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarası Brady Ellison'u 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa ile karşı karşıya gelecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde milli okçu Mete Gazoz, yarı finale yükseldi. Gazoz,Brady Ellison karşısında zafer kazandı.
EN ZORUNU ELEDİ
Mete Gazoz'un elediği Ellison, dünya 1 numarası. Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyordu.
RAKİP JAPON
Mete Gazoz'un yarı final karşılaşması saat 10.00'da başlayacak. Mete, Japon Takaharu Furukawa ile karşı karşıya gelecek.