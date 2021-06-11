Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi
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Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi

Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerji Sistemi projesinin hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerji Sistemi projesinin hizmete girdiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Günes Enerjisi Santrali (GES) projemizin Eskişehir iller Bankası Anonim Şirketi tarafından oluşturulan kontrol kabul komisyonu tarafından geçici kabul yapılmış olup, ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret ile belediye başkanlığımız arasında tesisimizin teslimatı gerçekleşmiştir. Ekonomik açıdan son derece önemli olan bu proje tamamlanmış olup ilçemizin hizmetine sunulmuştur, hayırlı olması diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi
Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi
Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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