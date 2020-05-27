Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
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Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda düğün salonlarının açılışı ile ilgili haberlere yer verildi. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
27.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:12

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, düğün salonları ilgili detaylara da yer verilirken düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler ne zaman başlayacak gibi önemli haberler de yer aldı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı'nında düğün salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020) kararı yer aldı.

İŞTE NORMALLEŞME SÜRECİNİN İKİNCİ AŞAMASINDA NELER OLACAK?

- 27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.

- 27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.

- 1 Haziran: Otel, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.

- 1 Haziran: Kapasitenin %25'ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.

- 15 Haziran: Piknik alanları açılacak. Tüm duruşmalara yeniden başlanacak

- 1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

- 15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.

- 1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.

- 1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.

- 1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.

- 15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak

- 12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

- 12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.

-15 Haziran: Engelli idari izinli idari personel, kademeli olarak işbaşı yapacak

-1 Eylül: Toplantı, konferans ve kokteyl benzeri etkinlikler; açık büfe olmaksızın, maskeli katılım şartı ile başlatılabilecek

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