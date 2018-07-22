Düğün Konvoyunda Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı
Kastamonu'da düğün konvoyunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da düğün konvoyunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki yakınlarının düğününe katılan O.A, O.K. ve M.K. arasında düğün konvoyunda yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. ve M.K. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
O.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.