Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı... Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı... Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar

Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı.

25.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:08

Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı... Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çıkan hesap karşısında Bodrum'daki birçok işletme isyan etti. Neredeyse Bodrum'daki bir çok işletmedeki fiyatların 10 katı fahiş fiyata satılan yiyecek içecekler ilçeyi karıştırdı.

Göltürkbükü mahallesinde bir otelin restoranında çıkan 2 bin 263 liralık hesap Bodrum'u karıştırdı. Kolaya 61 lira, 1,5 porsiyon dönerin tanesine 369 lira, pideye 184 lira, Türk kahvesine 53 lira, kahveye 61 lira, dondurmaya 184 lira, suya 20 lira yazılması Bodrum esnafını isyan ettirdi. Bitez sahilinde bulunan beachlerde aynı ürenler toplam fiyatı 200 ila 300 lira tutarken 2 bin 263 lira hesap dudak uçuklattı. Bitez'de ki en ünlü mekanlar şezlonglarını ise ücretsiz kullandırmaya başladı. Bodrum'un en ünlü koylarından bir olan 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Bardakçı koyunda bile aynı ürünlerin hesabı 350 lira tutuyor. Bodrum'un en ünlü dönercilerinde dönerin porsiyonu 40 liradan veriliyor.

Bitez sahilinde bulunan otel ve beach işletmecileri fiyatların çok pahalı olduğunu ifade ederek " Bitez sahilinde böyle fiyatlar yok. En pahalı yiyeceğimiz 90 lira tutuyor. Bu ürünlerin toplamında 200 lira ile 280 lira fiyat tutuyor. 4 kişilik bir ailenin toplam yeme içime bedeli bu kadar" dedi.

Bodrum'un en ünlü dönercileri ise böyle fiyatlara hiç döner satmadıklarını belirterek "porsiyonunun 40 liraya satıyoruz dönerin. Ekmek arası ise 18 liradan satılıyor. Bu fiyatlar Bodrum'a zarar veriyor. Biz hayatımızda böyle fiyatlar görmedik" dedi.

O mekanda yemek yiyen iş insanı Gökhan Göz ise Bodrum'a 5 yıldır tatile geldiğini ifade ederek "Bodrum Türkiye'de turizmin en kuvvetli olduğu yerlerden biridir. Değişik rakamlar duyuyoruz. Kendimizde yaşıyoruz. Türkbükün'de 3 bin 800'lük fiyatlar bir mantıya 250 lira olması. Bu sene Bardakçı koyunu tercih ediyoruz artık. Burada daha uygun fiyatlar. Aynı yiyecek içecekleri Bardakçı koyunda 300 liraya yiyoruz. Bodrum'da kişiye özel fiyatlar var otel tercihinize bağlı buradaki fiyatlar. Ben 3 ay tatil yapan biriyim Bodrum'da burada 360 lira bir döner fiyatı olan yerde. Kişiye özel servis var. Düğmeye bastığınızda garson geliyor, papyonlu üst düzey bir hizmet var. Böyle bir oteli tercih ediyorsanız bu fiyatı ödemeniz gerekiyor" dedi.

Bodrum'da her bütçeye göre yiyecek içecek olduğunu belirten Göz " Ben ortalama gelecek hesabı tahmin ettiğim için, isteyerek tercih ettim ve gittim. Orası da bir işletme, bir plajda papyonla hizmet aldığınız, restoranda veya güneşlendiğiniz alanda düğme ile çağırılan garson ve üst düzey hizmete ödeyeceğiniz hesap, bir halk plajındaki ödeyeceğiniz hesapla aynı olamaz. Ben hiçbir zaman kazıklanmadım. Burada da bir çok mekana gitmişimdir. Bodrum gelinmesi gereken bir turizm alanıdır. Bodrum bir cennettir, Türkiye'nin incisidir. Kimse gelmekten korkmasın" dedi.

Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı... Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi Haber
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Adnan Menderes Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı... Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:34:27. #1.15#
title