DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri
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DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri

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DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından 'Spor ve Sağlıklı Yaşam Ekipmanlarının Tarihi Gelişim Süreçleri' adlı seminer online olarak düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından 'Spor ve Sağlıklı Yaşam Ekipmanlarının Tarihi Gelişim Süreçleri' adlı seminer online olarak düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, günümüz sportif ekipmanlarının nasıl bir tarihi süreçten geçtiğini ve şu anki süreçte nasıl bir teknolojik yapıda olduğu aktarıldı. Katılımcıların sorularının cevaplanması ile seminer sona erdi. - DİYARBAKIR

DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri
DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri
DÜ BESYO'da online 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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