Dto Meclis Başkanı Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstündağ Yoikk Toplantısını Katıldı

Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Üstündağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun mesajlarının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini, daha zengin olması için hep birlikte çalıştıklarını ve bu yönde mesajların verildiğini kaydeden Didim Ticaret Odası başkanı Şaban Üstündağ, "TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu 'Biz birlikte daha güçlü olduğumuzu, Türkiye'yi daha ileriye taşıyabileceğimizi çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir' mesajını verdi" diyerek Türkiye'nin daha çok çalışarak hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi. - AYDIN