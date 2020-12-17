DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği
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DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği

17.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:40
DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği

Denizli Ticaret Odası (DTO), imzaladığı protokolle oda üyesi KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli 36 aya varan vadelerle finansman desteği sağladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), imzaladığı protokolle oda üyesi KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli 36 aya varan vadelerle finansman desteği sağladı.

Denizli Ticaret Odası, zorlu korona virüs salgını sürecinin ekonomiye olan etkilerini sınırlandırmak ve üyelerine bu süreçte katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, DTO ile özel bir banka arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Denizli Ticaret Odası üyesi KOBİ'ler, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli, 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca ilk kez POS kullanan KOBİ'lere ise ilk 3 ay POS kira muafiyeti sağlanacak.

"Her dönem olduğu gibi üretenlerimizin yanındayız"

Pandemi döneminde olumsuz ekonomi etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını belirten banka yetkilisi Adnan Özbek, "Sorumlu bankacılık anlayışımızla 67 yıldır iyi ve kötü günde Anadolu'daki üretenlerin yanında yer alıyoruz. Zorlu salgın sürecinde de müşterilerimizi destekleyerek salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu protokolle de DTO üyelerine, farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz" dedi.

"Sağladığı destekler için bankayı kutluyorum"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise, banka üyeler için başlattığı kampanyalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üretene her koşulda ihtiyacına yönelik finansal destek sağlayan özel bankaya, yanımızda yer aldığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği
DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği
DTO'dan üyelerine 36 aya varan vadelerle uygun finansman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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