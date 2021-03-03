DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "İnsan Hakları Eylem Planı" değerlendirmesi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, incelendiğinde önemli ölçüde herkesin kabul edebileceği, gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyabileceği hususları içerdiğini söyledi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'li milletvekilleri başta olmak üzere haklarında fezleke düzenlenen tüm milletvekillerinin dosyalarının, Meclis'e getirildiğini, Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na ulaştırıldığını hatırlattı.

Bu dosyaların, ivedilikle bir sonuca kavuşturulması ve ilgililerin bağımsız yargıya teslim edilmesi gerektiğini belirten Aksakal, "Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda geçmişte yaşanan hadiseleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz süreçte 'Herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın' diyenlerin, bugün konu gündeme yeniden getirildiğinde 'Hele bir gelsin bakarız' türünden açıklamalarla topu taca atmaya çalışmaları, terörle mücadele konusundaki samimiyetlerinin de test edildiği bir süreç olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Eylem Planı'nın belirlenen 11 ilkesinin, mevcut yasalarımızda, anayasamızda var olan ve kimsenin de karşı çıkmadığı genel prensiplerden ibaret olduğu görülmektedir. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan Eylem Planı incelendiğinde önemli ölçüde herkesin kabul edebileceği, gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyabileceği hususları içermektedir. Ancak şunu da açıkça belirtmek gerekirse kamuoyu ile paylaşılan içeriği itibarıyla incelendiğinde, gerçek anlamda 'reform' diye tanımlanabilecek başlıkların çok olmadığı görülecektir. Geri kalan maddelerin büyük çoğunluğu yürürlükteki mevzuatta yer almakla birlikte gerektiği ölçüde uygulanmadığı kendilerince de tespit edilmiş, bir reform niteliği taşımaktan öte iyi niyet girişimleri, isabetli ve hümanist yaklaşım içeren hususlardır. Küçümsenmemeli, aksine işlerlik kazandırılması yönündeki çalışmaların yakın takibe alınarak, desteklenmesi gereklidir diye düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe