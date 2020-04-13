SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur - Ekonomi
Serdar Savaş, Ekonomi

Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur

Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04

Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?" sorusunu cevapladı.

"Korona virüs salgını 2 şekilde durur" diyen Savaş, korona virüsün toplumun geneline yayılıp bağışıklık kazanıldığı durumda ve salgının kontrol altına alınıp artık bulaşacak kimse kalmadığı durumda son bulacağını söyledi.

Dr. Serdar Savaş korona virüs salgınının kontrol altına alınması ile ilgili tahmininin de Ağustos 2020 olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur
Kaynak: Wise.tv

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Ekonomi
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Türk Traktör'den 65 yaş üstü çiftçilere 'Tarlam Cepte' uygulaması Ekonomi
Türk Traktör'den 65 yaş üstü çiftçilere "Tarlam Cepte" uygulaması
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı Ekonomi
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 18:39:18. #1.15#
title