Dr. Serdar Savaş : Korona Virüs Salgını 2 Şekilde Durur Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?

Dr. Serdar Savaş, "korona virüs salgını ne zaman durur?" sorusunu cevapladı.

"Korona virüs salgını 2 şekilde durur" diyen Savaş, korona virüsün toplumun geneline yayılıp bağışıklık kazanıldığı durumda ve salgının kontrol altına alınıp artık bulaşacak kimse kalmadığı durumda son bulacağını söyledi.

Dr. Serdar Savaş korona virüs salgınının kontrol altına alınması ile ilgili tahmininin de Ağustos 2020 olduğunu sözlerine ekledi.