KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GSF'de Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası Konferansı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Abbas Ketizmen'in konuşmacı olarak katıldığı Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası başlıklı konferans çevrim içi olarak gerçekleşti.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası başlıklı konferans çevrim içi olarak tamamlandı.

Konferansa Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin'in yanı sıra personellerimiz ile birlikte çok sayıda öğrencilerimiz katıldı.

Prof. Dr. Abbas Ketizmen yaptığı konuşmasında öncelikle NFT'lerin alt yapısı oluşturan Blockchain sisteminden, sonrasında NFT'lerden ve kripto sanat piyasasında NFT'lerin nasıl rol aldığından bahsetti. Dijitalleşen yeni dünya düzeninde sanatçılar ve eserleri için NFT'nin faydalarını anlatan Ketizmen, "Metaverse" kavramından bahsederek sunumunu bitirdi. Prof. Dr. Abbas Ketizmen "Kripto Sanat, NFT'ler ve Sanat Piyasası" üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumun sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

Konferansın sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Prof. Dr. Abbas Ketizmen'e gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.

Abbas Ketizmen Kimdir?

Bilim ve sanat alanında ulusal ve uluslararası birçok başarılara imza atan Abbas Ketizmen, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır. Akademik kariyerini sanat eğitimi ve tasarım alanında sürdürmesinin yanı sıra, disiplinler arası çalışmalarına devam etmiş, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında tamamlamıştır. Doçentliğini tasarım alanında alan Ketizmen çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş, bir çok akademisyenler yetiştirmiştir. Tasarım ve belge güvenliği ile ilgili buluş sahibidir. Avusturya Patent Ofisi onaylı, incelemeli ve yüksek derecelendirilmeli araştırma raporu ile Türk Patent Enstitüsünden "incelemeli patent" sahibi olmuştur. "2018 Cengiz Aytmatov Yılı" için hazırlanan, dünyaca ünlü 39 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Almanya'da basımı gerçekleşen "Cengiz Aytmatov'u Okumak" sanat albümündeki 3 adet tablosu ile Türkiye'den eseri seçilen tek sanatçı olma özelliğine sahiptir.

Prof. Dr. Abbas Ketizmen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansı izlemek için tıklayınız.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 24 Aralık 2021, Cuma/ 11 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya,

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