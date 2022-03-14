DP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan akaryakıt zamlarına olay tepki! Bisikletli seyyar tezgah üstünden hükümete seslendi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, akaryakıt zammı protestosuyla gündem oldu. Üç tekerlekli bisikletli tezgaha binen Enginyurt, hükümete seslendi. Zamların geri çekilmesini isteyen Demokrat Parti Milletvekili, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Enginyurt, "Zamlar artık canımızı yaktı. Yeni çareler üretiyoruz. Milletin gidecek hali kalmadı. Çözüm belli. Yeni aracımız Türkiye'ye hayırlı olsun. Milleti bu tür araçlara binmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YÖNETEMİYORSUNUZ, GİDECEKSİNİZ"

Sosyal medyada yayınladığı video kısa sürede beğeni toplayan Cemal Enginyurt, "Siz zam yapmaya devam edin. Biz çare bulmaya devam edeceğiz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı: