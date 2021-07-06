Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Türkye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi ilk kampına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Türkye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi ilk kampına başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Bayındır'daki Yusuflu köyünde gerçekleştirilen kamp, 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Millilerin kampını, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve başkanvekili Saadettin Akçıl ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy ziyaret etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı İbrahim Acar, kurul üyeleri Uğur Arı, İlyas Sarı, Hüseyin Dağdelen ve sporcularla sohbet eden Aydın ile Gürsoy, takımın çalışmalarından son derece memnun olduklarını, İtalya'da dereceye girmesini istediklerini dile getirdiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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