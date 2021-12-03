Down sendromlu genç, Masa Tenisi Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğu yaşıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 5 yıldır masa tenisi oynayan ve gösterdiği başarı sayesinde özel sporcular milli takımına seçilen 24 yaşındaki down sendromlu Zehra Nur Ünal, ay yıldızlı formayı giyecek olmanın mutluğunu yaşıyor.

Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulundan geçen yıl mezun olan Ünal, son 5 yıldır okul tarafından kurulan Efe Özel Sporcular Kulübünde masa tenisi oynuyor.

Ünal, bu süreçte çeşitli turnuvalarda il ile bölge birincilikleri, Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülüğü elde ederek, milli takıma çağrılma başarısı gösterdi.

Zehra Nur Ünal, AA muhabirine, masa tenisini çok sevdiğini söyledi.

Sürekli çalıştığını ve hocasını çok sevdiğini anlatan Ünal, "Yarışmalara katılıyorum. Yarışmalarda başarılı olunca seviniyorum. Maçlarda da çok heyecanlanıyorum. Birinci olunca çok seviniyorum. Milli takıma seçildiğim için de çok mutluyum." dedi.

Antrenör Mehmet Ceylan da özel sporcularla çalıştığını belirterek, 5 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevlendirildiğini belirtti.

Çalışmaya başladıklarında Kırıkkale'de özel sporcu kulübü olmadığını anlatan Ceylan, "Şu anda ilimizde 17 özel sporcu kulübümüz var. Türkiye'de sayılı iller arasındayız. Masa tenisi ve bocce branşlarında sürekli il bazında yarışmalar yapıyoruz. Zehra kızımızla 5 yıldır çalışıyoruz ve şu anda milli takıma çağrıldı. Artık kendisi milli sporcumuz. Zehra ile 5 yıldır hemen hemen her gün antrenman yapıyoruz. Hafta sonları evinden alıp getiriyoruz. 5 yılın sonunda başarılar gelmeye başladı." diye konuştu.

Türkiye'deki tek özel sporcular bocce ligi Kırıkkale'de

Ceylan, Türkiye'deki tek özel sporcular bocce liginin, 20 takımın katılımıyla Kırıkkale'de oluşturulduğunu aktardı.

Özel sporcular olarak çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Zehra ilk olarak il birincisi oldu. Daha sonra bölge birincisi, 2019-2020 döneminde ise okul sporları kapsamında Mersin'de düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Şubat ayında yapılan Kulüplerarası Masa Tenisi Şampiyonası'nda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Zehra bir yıl içerisinde çok fazla başarı elde ettiği için milli takımımıza çağrıldı. İnşallah Zehra'yı değişmez bir milli takım sporcusu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz bu."

Ceylan, özel sporculara desteklerinden dolayı Kırıkkale Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.