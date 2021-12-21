Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var

Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide uygulanacak yeni modeli açıkladı. Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

İLK TEPKİ BABACAN'DAN GELDİ

Konuyla ilgili muhalefet kanadından ilk tepki DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Bugün Polatlı Ticaret Odası Ekonomik İstişare Toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni kararların kısa vadede olumlu gelişme olarak görülse de ileriye dönük hazineye borç olarak yansıyacağını belirtti.

"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"Doların düşmesi vatandaşı sevindirdiyse de unutmayalım ki düşmüş hali bile Eylül'e göre yine yüksek. Yani ölümü gösterip sıtmayla karşı karşıya kaldık." diyen Babacan şöyle devam etti: "Eylül başında Dolar, 8,30'du. 12'ye, 132e düştü diye seviniliyor. Eylül başına göre hala yüksek! Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber kamu bankalarının ciddi orandan döviz sattığı konuşuluyor. 'Erdoğan konuştu, kur düştü' şeklinde söylentiler var. Eğer bu doğru ise bunu dedirtmek için dolar düştüyse ve kamu bankaları cayır cayır döviz satıyorsa bunun açıklanması lazım. Bankacılar arasında bunlar konuşuluyor."

"HAZİNENİN BORCUNU ARTIRACAK"

Ali Babacan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeni kararlar, dövizi kısa vadede olumlu etkilese de ileriye dönük Hazine'nin Merkez Bankası yükümlülüklerini olağanüstü artıracak. Bu mevduat garantisi metodu kamu yükünü artıracak, hazinenin borcunu artıracak. Ortada tehlikeli bir oyun var. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 60'ından fazlası döviz mevduatı olmuştu. Dün gece alınan kararla alınan mevduatın TL mevduatının dövizdeki getirisinin artışa eşitlenmesinin yolu açılmış oldu. Kur ne kadar artarsa artsın vatandaşa farkı ödeyecekler. Bugünkü döviz artışını düşük gösterirken farkı da Hazine'ye ödetmenin yolunu açtılar.

Hazine farkı nereden ödeyecek? Vatandaştan toplanan vergilerle ödeyecek. Bu nedir biliyor musunuz? Ülke ekonomisini dolarizasyona götürmektir. Bu kafayla burada bir bakkal açsınlar, yönetemezler. Böyle devlet yönetilmez.

"ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIRIMINA GİDİLMİŞTİR"

Devlet, kendi vatandaşına dövizle borçlanır mı? Mevduata döviz vermek mi? 1970'lerde hacı muratlar vardı, 80'lerde şahinler ve doğanlar vardı. Şimdi de dünkü açıklama ile o döneme geri götürüyor bizi. açıklanan kararlar, örtülü faiz artırımıdır. Algı operasyonu yapmak nedir? 'Mış' gibi yapmak... Bu iktidar bunu yapıyor. Yanlışı yapmayacaksınız, yanlış varsa dönüp onu düzelteceksiniz. Örtülü faiz artırımına gidilmiştir. Hazinenin sırtına yük binmiştir. Faiz lobilerine çalışmak budur. Bunun faturasını memurumuz, çiftçimiz, sabit gelirli vatandaşımız ödeyecektir. Şu anda olan ve önümüze gelecek olan bunun bir örneğidir.

Benden sonrası tufan diyerek hareket ediyor. Zaten benden sonra gelecek iktidar faturasını öder, gelecek nesiller öder düşüncesiyle hareket ediyorlar. Erdoğan'ın bahsettiği, övündüğü ekonomik model daha bugünden iflas etmiştir. Unutmamalıyız ki hukuka uymadan, dürüst kadrolarla çalışmadan değil ülke ekonomisi, bir bakkal bile işletemezsiniz. Erdoğan'ın yaptıkları bu ülkeyi bataklığa sürüklüyor.

"VATANDAŞIN ALDATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bizler vatandaşın aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Olanı biteni vatandaşla paylaşacağız. Bizler ne aldanan, ne de aldatan olamayız. Son birkaç yıldır yaşananlar güçlü bir ülkede olacak şeyler değil. Bu ülkede asgari ücret eriyip bitti. Yüzde 50 zam bile işe yaramayacak. Açıklandığı andan itibaren eriyor.

Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki, yüzde 100 zam bile yapılsa kurtarmayacak. Şu anki açıklanan rakam gelecekle ilgili bir şey söylemiyor. Mart sonu bir bakacağız ki asgari ücretin en az yarısı bitecek. Zam yetmedi, yetmeyecek. Bakın bunlar, yüksek enflasyonun ürünü...

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMALIDIR"

34 sene sürekli enflasyon altında ezildik. Enflasyon yüksek, maaş yüksekti. Kur her seneye artırarak devam eder. Maaşların şiştiği ama alım gücünün düştüğü dönemlerden geçti ve kronik bir döneme girdi. Enflasyon zikzaklar çizer mi ya? Son bir ayda yaşadıklarımız dünyada eşi benzeri olmayan durumlar, ülkede istikrar bırakmadılar. Dolar 18'e çıkıp sonra bir gece 11'e düştü. Bu olmaz. Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Hukuku çiğnemeyi de huy edindiler. Hukukun olmadığı bir ülkede güven olmaz. Güven olmayan bir ülkede ihracat olmaz. Kabile devleti gibi ülke yönetilmez. Ülkemizin durumu kötü ve daha da kötüleşiyor."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet