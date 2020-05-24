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Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz

2568 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre döviz alımlarındaki vergi 5 kat artırılarak %1 seviyesine getirildi. Yani bundan böyle alınan her 100 dolar için devlete 1 dolar vergi verilecek.

24.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:01

Döviz alımlarında %0.2 olan vergi, 5 kat artırılarak %1 seviyesine getirildi. Karar, 23.05.2020 tarihli 2568 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren karar doğrultusunda döviz alımlarından artık %1 vergi alınacak.

Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde değişiklik yapan 2568 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararında şu ifadeler yer aldı:

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz

Ekonomi Manşet

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