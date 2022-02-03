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Döşemealtı farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Döşemealtı farklı kazandı

Geçen hafta sonu deplasmanda Payallar Konaklı Spor takımını 3-2 mağlup eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A takımı dün Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda oynadığı maçta Lara Spor takımını 4-0 yendi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Geçen hafta sonu deplasmanda Payallar Konaklı Spor takımını 3-2 mağlup eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A takımı dün Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda oynadığı maçta Lara Spor takımını 4-0 yendi. Oyuncusu Ömer Tepeli'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-siyah-beyazlı takımın gollerini Cenk Usta 2, Süleyman Karagülmez ve Furkan Adsız attı.

Süper Amatör ligin 13'ncü haftasında rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı hafta sonu ise Antalya 2003 futbol takımı ile karşılaşacak. 1 haftada üçüncü maçına çıkacak olan Döşemealtı takımı ilk ikisini kazandığı maçın ardından hafta sonu oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışını sürdürmeyi planlıyor.

"Mutlak galibiyet için sahada olacağız"

Konu ile ilgili konuşan Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, "Takımdan desteğini biran olsun bile çekmeyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu hafta iki önemli maçımızı kazanarak 6 puan aldı. 14'ncü hafta karşılaşmasında da mutlak galibiyet için sahada olacağız. Sakat oyuncumuz bulunmuyor ancak oyuncumuz Ömer Tepeli kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Döşemealtı, Payallar, gençlik, Futbol, Spor, Haber

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