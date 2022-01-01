Dörtyol'da 937 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Dörtyol'da 937 paket kaçak sigara ele geçirildi

Dörtyol'da 937 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 937 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 937 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Numune Evler mahallesinde bulunan bir ikamette yaptığı aramada; 937 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi F. S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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