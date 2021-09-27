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Dortmund, Haaland'ı satmaya hazır! Boşluğun dolacağından eminler

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Dortmund, Haaland'ı satmaya hazır! Boşluğun dolacağından eminler

Alman ekibi Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı temkinli. Kulüp CEO'su Watzke, "Unutulmasın ki Lewandowski'yi bulan bizdik. Haaland'ın yerine de çok iyi bir golcü buluruz. Yine dünya çapında bir yetenek bulacağız" dedi.

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı satmanın planları içindi. Norveçli golcüye yaz döneminde önemli teklifler gelmişti ancak transfer gerçekleşmedi. Ancak Haaland'ı tutmak her geçen gün zorlaşıyor.

Dortmund, Haaland'ı satmaya hazır! Boşluğun dolacağından eminler

"YERİNİ DOLDURURUZ"

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke Haaland transferiyle ilgili, "Kimse merak etmesin. Haaland'ın yerine de çok iyi bir golcü buluruz. Unutulmasın ki Lewandowski'yi Lech Poznan'da bulan bizdik. Bayern'e gitmeden önce 4 yıl boyunca Dortmund forması giydi. Bize güvenin. Yine dünya çapında bir yetenek bulacağız" açıklamasında bulundu.

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