Dortmund, Haaland'ı satmaya hazır! Boşluğun dolacağından eminler

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı satmanın planları içindi. Norveçli golcüye yaz döneminde önemli teklifler gelmişti ancak transfer gerçekleşmedi. Ancak Haaland'ı tutmak her geçen gün zorlaşıyor.

"YERİNİ DOLDURURUZ"

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke Haaland transferiyle ilgili, "Kimse merak etmesin. Haaland'ın yerine de çok iyi bir golcü buluruz. Unutulmasın ki Lewandowski'yi Lech Poznan'da bulan bizdik. Bayern'e gitmeden önce 4 yıl boyunca Dortmund forması giydi. Bize güvenin. Yine dünya çapında bir yetenek bulacağız" açıklamasında bulundu.

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