"Dört büyükler" borç batağında! Toplam rakam 13 milyar TL'yi aştı
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"Dört büyükler" borç batağında! Toplam rakam 13 milyar TL'yi aştı

13.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:03

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları her geçen sezon katlanarak artıyor.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti. Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.

FENERBAHÇE'DE BORÇ 5,2 MİLYAR TL

Fenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.

BEŞİKTAŞ'TA BORÇ RAKAMI 2,73 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Beşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.

Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu.

Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.

GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM 2.34 MİLYAR TL

Galatasaray'da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira.

Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı.

Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.

TRABZONSPOR'UN BORCU 1,25 MİLYAR TL

Trabzonspor'da diğer kulüplerin aksine, tüm borçlar KAP'a bildirilmekte.

Son bildirime göre de bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira.

Bordo-mavili ekibin 2012 yılındaki toplam borcu ise 178 milyon liraydı.

'Dört büyükler' borç batağında! Toplam rakam 13 milyar TL'yi aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Karakuş

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Haber Yorumları (9)
4 BUYUK YOK 3 BUYUK 1 EKSTRA: 4 buyuk demeyın suna ya 1 tanesı buyuk falan degıl , sacmalık yanı ne tarıhı varmıs neyı buyuk
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GADDAR: RESULTANTE İMPORTANTE DİYEN BİR ADANA KABADAYISI VARDI. . . ONUN DA MENFAATİ OLMUŞ MUDUR BU İŞLERDEN ACABA !!!!!!!!!
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ERAY KÜCÜK: Türk futbolu coktan bitti ve bitiriliyor federasyon cok yabanciyi 1993 yillarda 4 yabanciyla daha iyiydi yabancilar paraya geliyor yerli Futbolculara yönelin türkün Türten baska dostu olmaz Türk futbol federasyonu da paraya pakiyor onuda görüyom gelmis gecmis futbol onamaya gelen Hagi ve Alex di simdi para para para yabancilar
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