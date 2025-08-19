Fenerbahçe, Avusturya ekibi Salzburg'tan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Dorgeles Nene Benfica maçında oynayacak mı? Detaylar...

DORGELES NEDEN BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA'nın talimatındaki 30.05 madde şu şekildedir:

Bir oyuncu aynı sezonda birden fazla kulüpte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nde oynayamaz. İstisnai olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nin birinci, ikinci veya üçüncü eleme turunda ya da play-off'larında sahaya çıkan bir oyuncu, lig aşamasından itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nde başka bir kulüpte oynama hakkına sahiptir. Eleme aşamasının başlangıcından itibaren oyuncular Madde 32'ye uygun olarak kaydedilebilir . Sahaya çıkmayan yedek oyuncu, aynı sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden başka bir kulüpte oynama hakkına sahiptir; ancak bu oyuncunun mevcut düzenlemelere uygun olarak UEFA yönetimine kayıtlı olması gerekir.

Sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg'tan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Malili milli oyuncu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.