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Dorçe Prefabrik ve İnşaat, modüler yapılar ile çözüm sunuyor

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, modüler yapılar ile çözüm sunuyor
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Dorçe Prefabrik, halihazırda TOKİ, AFAD Köy Evi ve Ahır Projesi'ni 3 il 74 sahada eş zamanlı gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı dahil anahtar teslim müteahhitliğini sürdürmeye devam ediyor.

Dorçe Prefabrik, halihazırda TOKİ, AFAD Köy Evi ve Ahır Projesi'ni 3 il 74 sahada eş zamanlı gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı dahil anahtar teslim müteahhitliğini sürdürmeye devam ediyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında meydana gelen depremden etkilenenler için hayata geçirilen TOKİ, AFAD Köy Evi ve Ahır Projesi kapsamında Dorçe Prefabrik, altyapı ve üstyapı dahil anahtar teslim müteahhitliğini üstlendiği projeyi sürdürüyor.

Malatya, Van ve Adıyaman'ın 74 farklı sahasındaki inşaat faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor.

Dorçe Prefabrik, farklı coğrafi koşullarda ağır şartlar altında aynı anda hızlıca mobilize olma kabiliyetlerini kullanarak prefabrik modüler hızlı toplu konut projeleri, düşük fiyatlı prefabrik modüler konut projeleri, orta ve üstü kalite konut projeleri gerçekleştiriyor.

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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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