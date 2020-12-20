Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
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Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu

20.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:00

Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu Sivas'ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu

SİVAS - Sivas'ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğukla birlikte yoğun sis de oluştu. Sivaslılar güne, dondurucu soğuğun yoğun sisle birleşmesi ile ortaya çıkan kırağının neden olduğu beyaz örtü ile uyandı. Kırağının beyaza bürüdüğü kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar, kırağıyla kaplanan araçlarının camlarını temizleyerek güne başladı.

Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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