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Donald Trump, NBA oyuncularının maça çıkmama protestosuna tepki gösterdi: Siyasi bir örgüt haline geldiler

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olan NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle karşılaşmaların ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Sporumuz için hiç iyi değil" dedi.

Donald Trump, NBA oyuncularının maça çıkmama protestosuna tepki gösterdi: Siyasi bir örgüt haline geldiler
28.08.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:39

ABD Başkanı Donald Trump, NBA maçlarının, Wisconsin'deki protestolar nedeniyle ertelenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, ligin siyasi bir örgüt haline geldiğini vurguladı ve "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" diye konuştu.

YARDIMIN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini savundu.

MAÇLAR DEVAM EDECEK

Jacob Blake'e polis tarafından ateş edilmesinin ardından NBA'de dün gece başlayan boykot sonrası oyuncular bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Basketbol yıldızları, toplantıda play-off'a devam etme kararı aldı. NBA'in cuma ya da cumartesi gecesi oynanacak maçlarla devam etmesi bekleniyor.

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