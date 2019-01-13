Domotex Fuarında Merinos Rüzgarı Esti

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına her yıl olduğu gibi bu yılda katılan Merinos Halı büyük ilgi gördü. Domotex Fuarı yürütme kurulunda Türkiye'yi yıllardan beri temsil eden Merinos Halı fuar alanındaki en büyük standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dünyadan yaklaşık bin 400'ün üzerinde firmanın katıldığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı Fuarına katılan Merinos Halı fuar alanındaki en büyük stant ile fuarın gözdesi oldu. Merinos Halı ve Dinarsu Halı stadını da açan Erdemoğlu Holding tüm dünyadan müşterilerini fuar süresince ağırladı. Yeni koleksiyonların ve yeni ürünlerin sergilendiği standa başta Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler olmak üzere Amerika, Avusturalya, Çin, Japonya, Afrika, Türki Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

11 Ocak 14 Ocak tarihleri arasında açık kalan fuardan önemli siparişler aldıklarını ve ilgiden memnun olduklarını ifade eden Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Her yıl olduğu gibi Domotex Fuarında yeni ürün ve tasarımlarımızı müşterilerimizle paylaştık. Önümüzdeki dönem için siparişlerimizi aldık. Başarıyı kalıcı kılmak için teknolojiye ve yenilikçiliğe önem veriyoruz. Standımıza ve ürünlerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Dünyanın en büyük hali üreticisi olarak ve fuardaki en büyük sergi salonuna sahip firma olarak iyi bir fuar geçirdik. Memnun olarak dönüyoruz ve aldığımız siparişlerle ihracat hedeflerimizi artırmayı planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA