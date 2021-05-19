Dominik Cumhuriyeti Kongre üyesi, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı
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Dominik Cumhuriyeti Kongre üyesi, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Dominik Cumhuriyeti Kongre üyesi, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nden bir Kongre üyesinin ABD'nin Florida eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nden bir Kongre üyesinin ABD'nin Florida eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Miami kentindeki Federal Savcılık Bürosu, Dominik Cumhuriyeti Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Miguel Andres Gutierrez Diaz'ın (58) pazartesi gecesi ülkeye giriş yaparken havaalanında gözaltına alındığını açıkladı.

Diaz, dün hakim karşısına çıkarılırken, tutuklu yargılanmak üzere hapse atıldı.

Diaz ve diğer şüpheliler, ABD'de uyuşturucu kaçaklığı yapmak üzere teşekkül oluşturmakla suçlanıyor. Şüphelilerin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve ABD'de ayakları olan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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