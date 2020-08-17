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Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde domates sezonu hareketliliği devam ederken, domateslerini hasat eden üreticiler, salça fabrikası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu
17.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:53

Aydın'ın Efeler ilçesinde domates sezonu hareketliliği devam ederken, domateslerini hasat eden üreticiler, salça fabrikası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ürünlerini toplayan üreticiler, Efeler'in Dalama Mahallesi'nde bulunan salça fabrikası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Geçen seneye oranla bu sene rekolte ve fiyat ortalamasından memnun olan üreticiler, dekar başına ortalama 5 ton ürün aldıklarını ifade etti.

Salçalık olarak bilinen sanayi domatesinde hasadın devam ettiğini ifade eden Dalama Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Nihat Aktakka; "Bu sene, Yenipazar ile Baltaköy arasında yaklaşık 2 bin 500 dönüm araziye ekim yapıldı. Dekarında 5 ton civarlarında domates toplandı. Şu anda fabrikada tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Çine, Nazilli, Buharkent taraflarından da sürekli olarak domates geliyor. Yeterli olmadığı zamanda da Bursa, Balıkesir tarafından da domates geliyor. Bu sene rekolte genel olarak iyi. Yağmurlar sonrasında zarar gören bazı yerler oldu ama onun dışında büyük bir zarar olmadı. Hastalıkla ilgili de bir sıkıntı yaşanmadı. Üreticilerimiz bu sene rekolteden de genel olarak memnun. Fiyatlarda da şu an salçalık domatesler 55 kuruş civarında alınıyor ama genel olarak fiyatlardan da memnun üreticilerimiz. Diğer ürünlerde özellikle pamuklardaki iniş ve çıkışlardan sonra domatese doğru bir yönelme var. Sofralık domateslerin fiyatlarında bayram sonrasında bir düşüş yaşandı ama sanayi domateslerinde bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

"Bu sene rekolte kötü değil"

Yenipazar'ın Hamzabali Mahallesi'nden domates üreticisi Bahadır Aydın, bayram öncesinde tarlada 50 kuruş civarında olan domatesin bayram sonrasında 39 kuruşa kadar düştüğünü ifade ederek "Bu yıl dönümden 9-10 tona kadar ürün aldım. Bu sene rekolte kötü değil. Yağmur sonrası hastalık olanlar olduğunu öğrendik, çok şükür bende bu sene hastalık olmadı ama ilaçlayarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Genel olarak bu sene çok fazla hastalık görülmedi domateslerde. İlk başlarda sıkıntı baş gösterdi ama onu da ilaçlayarak kurtardık. Çok büyük zayiat yaşanmadı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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