Domagoj Vida tribünde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domagoj Vida tribünde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Domagoj Vida tribünde

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Domagoj Vida, karşılaşmayı tribünden takip etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Domagoj Vida, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesinde boyun spazmı geçirerek kadrodan çıkarılan ve Kayserispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da forma giymeyen Domagoj Vida, Başakşehir karşılaşmasının da kadrosunda yer almadı. Hırvat stoper, buna karşın takımını yalnız bırakmadı ve Vodafone Park'ta tribündeki yerini aldı. Maç öncesinde takım arkadaşlarına başarı dileyen Vida, maç içinde de takımının yakaladığı pozisyonları heyecanla takip etti.

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Domagoj Vida, Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title