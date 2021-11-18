Doların üstündeki adam kim? 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar üstünde kim var?
Dolar hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken doların tasarımı hakkında detaylar da araştırıldı. Doların üstündeki adam kim merak edilirken, dolarda kim var araştırıldı. Peki, doların üstündeki adam kim? 100 dolar üstünde kim var?
Dolar para birimi ekonomik değeri ile olduğu kadar tasarımı ile de merak ediliyor. Peki,1 Dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar üstünde kim var? Doların üstündeki adam kim?
1 doların üstünde resmi olan kişi George Washington'dur.
2 doların üstünde resmi olan kişinin ismi Thomas Jefferson'dur.
5 dolarının üstünde resmi bulunan kişi ABD tarihinde çok önemli kişilerden bir tanesi olan Abraham Lincoln'dur.
10 ABD dolarının üstünde Amerika Birleşik Devletlerinin Mali sisteminin kurucusu kabul edilen Alexander Hamilton'un resmi vardır
50 ABD Dolarının üstündeki kişinin resmi Ulysses S. Grant'tır.
100 Doların üstünde yer alan kişi Benjamin Franklin'dir.
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
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