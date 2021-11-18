Doların üstündeki adam kim? 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar üstünde kim var?

Dolar para birimi ekonomik değeri ile olduğu kadar tasarımı ile de merak ediliyor. Peki,1 Dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar üstünde kim var? Doların üstündeki adam kim?

1 DOLARIN ÜSTÜNDE KİMİN RESMİ VAR?

1 doların üstünde resmi olan kişi George Washington'dur.

2 DOLARIN ÜSTÜNDE KİMİN RESMİ VARDIR?

2 doların üstünde resmi olan kişinin ismi Thomas Jefferson'dur.

5 DOLARIN ÜSTÜNDE KİMİN RESMİ VARDIR?

5 dolarının üstünde resmi bulunan kişi ABD tarihinde çok önemli kişilerden bir tanesi olan Abraham Lincoln'dur.

10 DOLARIN ÜSTÜNDE Kİ KİŞİ KİMDİR?

10 ABD dolarının üstünde Amerika Birleşik Devletlerinin Mali sisteminin kurucusu kabul edilen Alexander Hamilton'un resmi vardır

50 ABD DOLARININ ÜSTÜNDEKİ KİŞİ KİMDİR?

50 ABD Dolarının üstündeki kişinin resmi Ulysses S. Grant'tır.

100 ABD DOLARININ ÜSTÜNDEKİ KİŞİ KİMDİR?

100 Doların üstünde yer alan kişi Benjamin Franklin'dir.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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