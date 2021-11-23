Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

Doların 12 lirayı geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu sıkıntıya düştü. Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödemelerde endişe duyuyor. Borçların büyük çoğunluğu da yabancı para cinsi üstünden ödeniyor.

"ZOR HALE GELMİŞTİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e kurdaki dalgalanmayla ilgili görüşlerini anlattı. Çebi, "Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek çok daha zor hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

5 MİLYARA YAKLAŞTI

Beşiktaş'ın son divan toplantısında borcun 4.5 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Kurdaki dalgalanma sebebiyle lira bazındaki borçlar da artış gösteriyor. Beşiktaş'ın borcunun 5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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