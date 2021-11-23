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Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

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Ödemelerini ağırlıklı olarak dolar ve euro ile yapan kulüpler, kurdaki dalgalanmadan dolayı endişeli. Yaklaşık 5 milyar lira borcu olan Beşiktaş'ın kurdaki yükseliş sebebiyle borcu artıyor. Zor durumda olduklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek zor hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Doların 12 lirayı geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu sıkıntıya düştü. Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödemelerde endişe duyuyor. Borçların büyük çoğunluğu da yabancı para cinsi üstünden ödeniyor.

Doların 12 lirayı bulmasına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum geldi

"ZOR HALE GELMİŞTİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e kurdaki dalgalanmayla ilgili görüşlerini anlattı. Çebi, "Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek çok daha zor hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

5 MİLYARA YAKLAŞTI

Beşiktaş'ın son divan toplantısında borcun 4.5 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Kurdaki dalgalanma sebebiyle lira bazındaki borçlar da artış gösteriyor. Beşiktaş'ın borcunun 5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

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