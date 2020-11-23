Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi

Geçtiğimiz haftayı 7,63 ile kapatan dolar, yeni haftaya hareketli başladı. Bugün 30 kuruş birden yükselen kur, 7,93'ten işlem görüyor.

Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Cuma gününü 7,63'ten tamamlayan dolar, yeni haftaya ise hareketli başladı. Kur, saat 17.50 itibarıyla geçen haftaki son kapanışına göre 30 kuruş birden yükselerek 7,93'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 9,41'den, sterlin ise 10,57'den alıcı buluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

2017'DEN BU YANA EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017'den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

LOKAL YATIRIMCININ TERCİHİ DÖVİZ

Lokal yatırımcılar ise yabancıların aksine TL'deki değer kazancını 9-13 Kasım haftasında döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. Lokaller yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdılar.