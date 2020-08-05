Dolar yükselmeye devam ediyor! Dolar ne kadar? Güne yükselişle başlayan dolar, sterlin ve euro yüksek seviyen işlem görüyor. Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Dolar yükselecek mi?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kaybıyla 6,90'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 6,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,28'den, sterlin/TL ise 9,16'dan satılıyor.

PİYASALAR AŞI ÇALIŞMALARINA ODAKLANDI

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Londra swap piyasalarındaki Türk lirası faizlerinde dün artan oynaklığın daha önce de zaman zaman yaşandığını ve çok kısa süreli dalgalanmalar olarak kaldığını anımsatan analistler, düşük hacimli bu tür dalgalanmaların fiyatlamalar üzerindeki etkisinin kalıcı olmadığını söyledi.

DOLAR NE KADAR? DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA