Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün akşam 21.10 sıralarında 8,95'e kadar yükselen kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 8,88'den işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 21.10 sıralarında 8,9588 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,54 artışla 8,9237'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,8840 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,3260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,9370'ten satılıyor. Dolar endeksi 94,4 ile Eylül 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 94,3'te dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,1605 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün para politikası yapıcılarının enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğunu belirtmesine karşın, dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özetinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,8'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

 Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Faik Öztrak Donald Trump Sezai Temelli Numan Kurtulmuş
Magazin Özge Özder Prens William Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Umut Meraş Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faiz indiriminin etkileri sürüyor! Dolar 8,95 ile rekor tazeledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:32:04. #1.11#