Dolar/TL 8,85 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL,güne yükselişle başlamasının ardından 8,85 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 8,8225 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,8530 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 10,3450'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 12,1210'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 93,60 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1675'ten işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade etti.

Bugün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stokları ve Richmond Fed Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.