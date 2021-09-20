Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,70 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,19'dan, sterlin ise 11,90'dan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 8,6441 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,7015 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,48 yükselişle 10,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kazancıyla 11,9050'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 93,40 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710'dan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının gerçekleştirileceğini anımsatarak, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini ifade etti. Bugün, veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, Çin'li Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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