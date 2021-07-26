Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasaların işleme kapalı olduğu geçen hafta, dolar/TL uluslararası piyasalarda 8,51-8,62 bandında hareket ederken, cuma gününü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,5565'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6'lık değer kazancıyla 8,6105'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,8'lik artışla 10,1570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 11,8510'dan satılıyor.

Geçen hafta 93,2 seviyelerini test ederek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 92,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,1795'ten işlem görüyor.

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu söyledi.

Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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