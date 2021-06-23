Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,63 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,29'dan, sterlin ise 12,06'dan alıcı buluyor.

Dün 6 günlük yükseliş serisini sonlandırarak değer kaybeden dolar/TL, günü yüzde 1,3 azalışla 8,6529'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 10.15 itibarıyla 8,63'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,29'dan, sterlin/TL ise 12,06'dan satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 91,8 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'ndeki sunumundaki güvercin mesajlarının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi. Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan