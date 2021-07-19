Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,58 seviyelerinden işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,58 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar 8,58 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,12; sterlin ise 11,78 TL seviyelerinde seyrediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 8,4885 ile son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,6 azalışla cuma gününü 8,5246'dan tamamladı. Dolar/TL, Kurban Bayramı öncesinde yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.19 itibarıyla 8,58'den işlem görüyor.

EURO EV STRELİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yatay bir seyirle 10,12'den, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 11,78'den satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar endeksi ise 92,4-92,8 bandında dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1800'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde, tüketici güven endeksi ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve ekonomik aktiviteye yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olacak verilerin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,58 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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