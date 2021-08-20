Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,3936 ve en yüksek 8,5534 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5188'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 8,5440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9820'den sterlin/TL yatay seyirle 11,6310'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93,6 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi dün 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1680 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırdığını, bu durumun doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Lionel Messi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:11:55. #1.14#

title