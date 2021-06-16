Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,52 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,34'ten, sterlin ise 12,04'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,4460 ve en yüksek 8,5912 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 1,1 artışla 8,5571'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,5210'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3411'den, sterlin/TL ise 12,0435'ten satılıyor. Dolar endeksi, son 3 işlem gününde içinde bulunduğu 90,3-90,7 bandındaki hareketini sürdürerek 90,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.

Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının kritik önem taşıdığını vurguladı. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin açıklanacağını bildiren analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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