Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,47 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,47 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,4303'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8,4660'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 10,2455'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 primle 11,9110'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,67 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,2104'ten alıcı buluyor.

ABD'de açıklanan dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yükselişle başlayan dolar 8,31'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,31'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
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