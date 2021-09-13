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Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 8,39-8,48 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,4695 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4650 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,9750'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 11,6850'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin piyasalardaki risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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