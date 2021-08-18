Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro 9,9243 liradan, sterlin ise 11,6307 liradan alıcı buluyor.

Dün arka arkaya 4'üncü işlem gününde de gerileyerek 8,3830 ile son 14 günün en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 8,4351'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzse 0,29 artışla 8,4562 liradan işlem görüyor. görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yüzde 0,48 artışla 9,9243, sterlin ise yüzde 0,28 artışla 11,6307 liradan satılıyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 93,1'den kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,1'lik kayıpla 93 kritik eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Avro/dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

GÖZLER BU AKŞAMA ÇEVRİLDİ

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını, bu nedenle tutanakların ardından döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu