Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro 9,9243 liradan, sterlin ise 11,6307 liradan alıcı buluyor.

Dün arka arkaya 4'üncü işlem gününde de gerileyerek 8,3830 ile son 14 günün en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 8,4351'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzse 0,29 artışla 8,4562 liradan işlem görüyor. görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yüzde 0,48 artışla 9,9243, sterlin ise yüzde 0,28 artışla 11,6307 liradan satılıyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 93,1'den kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,1'lik kayıpla 93 kritik eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Avro/dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

GÖZLER BU AKŞAMA ÇEVRİLDİ

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını, bu nedenle tutanakların ardından döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Bülent Ersoy Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Lionel Messi Fırat Aydınus Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:55:34. #1.14#

title