Dolar/TL 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,30 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,43 altında 8,2810'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,2970'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 10,0150'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,5450'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 90,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2070'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,5740 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerden tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL 8,30 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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