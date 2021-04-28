Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,22 seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,22 seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,21 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,91'den, sterlin ise 11,39'dan alıcı buluyor.

Dün 8,1795 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 altında 8,2164'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 8,2170'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9140'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,3970'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yükselişini ikinci güne taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,2'lik artışla 91,1 seviyelerinde, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2063 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksindeki yükseliş, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,63 sınırını aşması ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın kur tarafında baskı unsuru olarak takip edildiğini söyledi.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Bugün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bulunduğunu belirten analistler, faiz ve para politikasında bir değişiklik beklenmediğini ifade etti. Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair verilecek ipuçlarının, döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,22 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,22 seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:04:36. #1.14#

title