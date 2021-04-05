Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,61'den, sterlin ise 11,32'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajını devam ettirmesi ile 7,9880'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla günü yüzde 0,9 artışla 8,1904 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan ve beklentiler paralelinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından 8,1714'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1745 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,6120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 11,3260'tan satılıyor. Haftalık bazda yükseliş serisini geçen hafta da devam ettiren dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 93,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1750 seviyelerinde hareket ediyor.

DOLARDA 8,17-8,20 BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yataya yakın seyrin düşüş yönünde değiştiğini belirterek, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini söyledi. Bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 8,17-8,20 bandının öne çıktığını ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

3 aylık enflasyon oranları 2021! Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon oranları farkı nedir?
3 aylık enflasyon oranları 2021! Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon oranları farkı nedir?
Enflasyon Mart 2021 oranları açıklandı! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?
Enflasyon Mart 2021 oranları açıklandı! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Yılmaz Vural İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Enflasyon
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:06:13. #1.15#
title