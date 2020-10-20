Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

20.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:54

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,29'dan, sterlin ise 10,22'den alıcı buluyor.

Dün son bir haftanın en düşük seviyesi olan 7,8701'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,8828'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,2260'tan satılıyor.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

KORONAVİRÜS PİYASAYA ETKİ EDİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik konulara ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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Haber Yorumları (1)
ÖNEMLİ DEĞİL.: önemli değil nasıl olsa dolarla maaş almıyoruz.
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