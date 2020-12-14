Dolar/TL, 7,87 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,8710 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, en düşük 7,7918, en yüksek 8,0297 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,8605'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8710'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,5645'ten, sterlin/TL de yüzde 1,4 değer kazancıyla 10,5160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 90,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,2145'ten alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde, sanayi üretim endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldiğini belirterek, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunum ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci