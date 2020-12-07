Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor

Cuma gününü 7,80'den tamamlayan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,87 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,58'den, sterlin ise 10,53'ten alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,8705'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,5458'den, sterlin/TL ise 10,5336'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, euro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2117 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR AŞI HABERLERİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci