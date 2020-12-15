Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8283, en yüksek 7,9376 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8532'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,8340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,5190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,4510'dan satılıyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,2180'i test etti ve 1,2150 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin piyasalara pozitif katkı verebileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci