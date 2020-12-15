Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

15.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:50
Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8283, en yüksek 7,9376 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8532'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,8340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,5190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,4510'dan satılıyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,2180'i test etti ve 1,2150 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin piyasalara pozitif katkı verebileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

İlgili Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:50:53. #1.14#
title